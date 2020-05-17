رحلة حول العالم: الأرجنتين - الإبادة الاجتماعية والإفلاس الاقتصادي - كلكامش نبيل

2020/05/17 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل بعد مشاهدة وثائقي سياحي عن الأرجنتين – مدته ساعة كاملة – والإطلاع على الطراز المعماري الكولونيالي للبلاد وثقافتها التي صاغها السكان الأصليون والمهاجرون الإسبان والإيطاليون والألمان وشهرتها بالتانغو والغاوتشي والكنائس الأوروبية الرائعة والبيوت على طراز جبال الألب في جنوب البلاد البارد، وثراء متاحفها وتباين طبيعتها (من الثلوج في الجنوب والحياة البحرية على المحيط الأطلسي والشلالات والمحميات الطبيعية ......





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