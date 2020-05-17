شراء الجنس - نادية خلوف

2020/05/17 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف عندما تسقط – شراء الجنس حدث الموضوع في السويد، و الآن هو موضوع نقاش على الصحف الأساسية.



موضوع الدعاة الذي هو بالأساس يتعلق بالاتجار بالبشر حيث يجلبون النساء من الدول الأوروبية الفقيرة ، لكن ألا يحق لنا نحن العرب أن نفتح موضوع الدعارة للنقاش ؟ أعتقد أنه من المفيد أن نفعل.



لكل مجتمع قوانينه التي تبيح أو تمنع بعض الأمور.



في السويد على سبيل المثال يجرّم القانون شراء الجنس، ردود الفعل الاجتماعي ......





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