بالوثيقة.. ذي قار تخصص قطع اراضي لابناء الحشد الشعبي

2020/05/17 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، اليوم الاحد، عن استحصال موافقة محافظ ذي قار ناظم الوائلي على شمول ابناء الحشد الشعبي بقطع الاراضي، تثميناً لجهودهم المبذولة في الدفاع عن الوطن بالاضافة لدورهم الكبير في حملات التعفير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا.وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "كلكامش برس"، فأن "السهلاني قدم طلبا لمحافظ ذي قار ناظم الوائلي بشمول شريحة الحشد الشعبي أسوةً ببقية الشرائح". كما اكدت وثيقة اخرى، انه تم "استحصال الموافقة وتحويل الطلب لمديرية بلدية ذي قار لاتخاذ اللازم حسب الضوابط".

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