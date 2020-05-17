المالكي يبحث مع وزير التعليم تداعيات اغلاق الجامعات بسبب كورونا

2020/05/17 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاحد، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، تداعيات اغلاق الجامعات بسبب فيروس كورونا.وذكر مكتب المالكي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "استقبل بمكتبه مساء اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة".وأضاف انه "تم في اللقاء البحث بالقضايا المرتبطة بالتعليم العالي في العراق، وتداعيات تفشي فيروس كورونا والأزمة التعليمية التي أدت الى إغلاق المدارس والجامعات".ودعا المالكي الى "بذل المزيد من الجهود من اجل تطوير القابليات والكفاءات لدى الكادر التعليمي وتذليل العقبات والمشاكل التي يعاني منها الطلبة في الوقت الراهن، من اجل تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في بناء بلدهم وتطوره".

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