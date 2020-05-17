2020/05/17 | 19:27 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]بين النائب المستقل باسم خزعل، الأحد، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يعيش أيامه الأخيرة سياسيا بعد تدخله بتشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الحبلوسي يعيش أيامه الأخيرة سياسيا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الحبلوسي يعيش أيامه الأخيرة سياسيا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الحبلوسي يعيش أيامه الأخيرة سياسيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).