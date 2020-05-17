الحميداوي: رفع علم [المثليين] انتهاك صارخ لارض الانبياء.. ويدعو الخارجية للتدخل

2020/05/17 | 19:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية علي الحميداوي، أن رفع علم المثليين من قبل سفارة الاتحاد الاوروبي في العراق يعد انتهاكاً صارخاً لأرض الانبياء.

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