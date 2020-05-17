لبنان.. إعادة فتح البلاد جزئيا اعتبارا من يوم الاثنين

2020/05/17 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن رئيس حكومة لبنان حسان دياب، إعادة فتح البلاد جزئيا ابتداء من يوم غد الاثنين، بعد أسابيع من حالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة ضمن الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وقال دياب، في كلمة له بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا، إنه “ستتم إعادة فتح البلد جزئيا اعتبارا من يوم غد مع […]

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