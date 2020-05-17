وزير الصحة بعد صدمة الموقف الوبائي: مستشفياتنا ممتلئة،،هل سيصمد القطاع الصحي؟

2020/05/17 | 19:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ،اليوم الاحد، ان رفع حظر التجوال الكلي واستبداله بالحظر الجزئي ادى الى انتشار فيروس كورونا وازدياد عدد الاصابات.وقال التميمي في تصريحات للوكالة الحكومية، تابعتها “يس عراق”، ان “عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي ، تسبب بمشاكل كثيرة في مجال زيادة عدد الاصابات بفيروس كورنا”، مضيفاً ان […]

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