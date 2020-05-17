2020/05/17 | 19:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الربيعي: هل يعقل ان يتم تسمية الخبير بعمل اتحاد الكرة باسم جمال نائبا لرئيس لجنة المسابقات المعروف عنه بتشجيع احد الأندية ويعمل في نادي آخر

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