إزالة المطبات في الأماكن العامة وما يرافقها من مشاكل يثير غضب أهالي برطلة

2020/05/17 | 19:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – يسرى علي أنّ وجود المطبات في الشوارع يعتبر من الحلول التقليدية لسوء تخطيط المدن وامر غير محبب وعامل مساعد على تشويه منظر الشوارع، الا ان بعض الناشطين والأهالي في برطلة يطالبون بإرجاع المطبات التي تمت إزالتها قبل فترة، على ان تكون مطبات فسفورية من اجل التقليل من حوادث السير او وضع إشارات …

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