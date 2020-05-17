مبعوث الامم للشرق الاوسط : ضم الكيان الصهيوني للضفة الغربية سيقوض القانون الدولي

2020/05/17 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد مبعوث الامم للشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف ، الاحد ، ان اقدام الكيان الصهيوني على ضم الضفة الغربية سيشعل اعمال العنف ويقلل ايضا من آفاق التطبيع بين الكيان الاسرائيلي وبعض دول المنطقة – الخليج خصوصا .ونقلت صحيفة ها آرتز العبرية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن المنسق الخاص لما يسمى بعملية […]

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