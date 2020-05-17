رابطة المرأة الصحفية تدين استفزار المسلمين والاعراف الاجتماعية من قبل سفارة الاتحاد الاوربي في العراق

2020/05/17 | 19:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت رابطة المرأة الصحفية احدى تشكيلات نقابة الصحفيين العراقيين الافعال الاستفزازية للمسلمين والاعراف الاجتماعية من قبل سفارة الاتحاد الأوروبي في العراق بعد رفعها علم المثليين في العاصمة بغداد وخصوصاً في الايام المفترجة لشهر مضان الكريم.واوضحت رئيسة رابطة المرأة الصحفية زهرة الجبوري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان” هذه السفارة لم تراعي العادات والقاليد […]

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