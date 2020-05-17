القوات العراقية تُجهز على عناصر بداعش وتضبط مواقع خلال عملية امنية

2020/05/17 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت خلية الإعلام الأمني، الاحد، بتمكن القوات الامنية من قتل ثلاثة من تنظيم داعش الارهابي، لافتة الى عثورها على عدة اوكار للتنظيم وعبوات وحزام ناسفة وقنابر هاون ضمن منطقة الجزيرة في محور صلاح الدين.

وقال بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز إن "القطعات الامنية المشاركة في عمليات اسود الجزيرة ضمن محور قيادة عمليات صلاح الدين، تمكنت من تحقيق أهدافها المرسومة في هذه العملية التى انطلقت صباح اليوم الاحد بإشراف قيادة العمليات المشتركة"، مشيرا الى انه جرت "بإسناد جوي من قبل طيران الجيش وطيران القوة الجوية".

واضاف ان القطعات الامنية "تمكنت حتى ساعةِ أعداد هذا الإيجاز من قتل ثلاثة من عصابات داعش الارهابي احدهم كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه بعد محاصرته من قبل فوج سوات التابع الى مديرية شرطة صلاح الدين"، مبينا انه جرى " العثور على (٧) أوكار بداخل احداها هوائي للاتصالات وحزام ناسف وفرش ومواد غذائية، والعثور على (١٢) عبوة ناسفة عبارة عن جلكانات وقنابر هاون ١٢٠ملم وصواريخ نمساوي تم تدميرها موضعياً من قبل مفارز المعالجة".



وتابع بيان خلية الاعلام الامني "كما عثرت على نفقين، وتدمير عجلة مفخخة نوع بيكب عذاري من قبل طيران الجيش العراقي"، منوها على ان العملية اسفرت عن " جرح (٤) من منتسبي فوج سوات اصابتهم بين المتوسطة والخفيفة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد ذكرت في بيان، في وقت سابق من الأحد، أن عملية تحمل اسم "أسود الجزيرة" بدأت بإشراف قيادة العمليات المشتركة، بهدف "تفتيش" صحراء الجزيرة شمال محافظة الأنبار وجنوب محافظة نينوى وغرب محافظة صلاح الدين، وصولا إلى الحدود مع سوريا.

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