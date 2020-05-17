بعد تسجيلها 16 اصابة بكورونا اليوم.. صحة كربلاء توضح تفاصيل الحالات وتوزيعها الجغرافي

2020/05/17 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

تنويه

تُهديكم دائرة صحة كربلاءالمُقدسة ، أطيب التحايا ، وتوُد إعلامكم بأن " المحافظة ، شهدت ، اليوم الأحد ، تسجيل ( 16 ) إصابة جديدة بفايروس كورونا المُستجد ، وأن " الإصابات المُنَوه عنها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، كانت مُوَزعة بواقع ( 7 ) مُنتسبين من ملاكات مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ، بضمنهم إحدى الطبببات العاملة في ردهة العزل الطبي ، أما الحالات الأخرى ، فهي بواقع ( 4 ) مُواطنين وافدين من خارج العراق ومن المحجُورين صحياً ، و( 3 ) مُلامسين لحالات مُوجبة سابقاً ومن المحجُورين صحياً أيضا ، و( 2 ) راجعوا مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية ، وبعد أخذ العيَنات لهم وإرسالها للفحص المُختبري ، جاءت نتائجها مُوجبة " .



علماً بأن " الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت ، اليوم الأحد ، ( 131) نموذج للفحص المختبري ( pcr ) ، و ( 504 ) عينة للفحص سريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها " .



وتجدد الدائرة ، دعوتها لجميع المواطنين إلى ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية ، بضمنها الإلتزام بحظر التجوال والإرشادات التوعوية والتثقيفية لضمان سلامتكم من الإصابة بالفيروس الوبائي .



مع التقديرالمكتب الإعلامي للدائرةالأحد 17 آيار 2020

بغداد اليوم _ بغداد

فجر رفع علم قوس قزح لـ"الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي" في العاصمة بغداد من قبل سفارات أوروبية، غضبا سياسيا ودينياً، وسط مطالبات بإجراءات رادعة، وإنزال عقوبات على بعثة الاتحاد الأوروب

بغداد اليوم- واسط

كشفت دائرة صحة واسط تفاصيل الـ9 حالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا.

واعلنت الدائرة تسجيل "8 اصابات جديدة في قضاء بدرة ملامسين لشخص وافد من الهند والذي تم تشخيص اصابته مؤخرا".

واوضحت الدائرة في بيان ان "الدائ

بغداد اليوم-بغداد

سجلت وزارة الصحة والبيئة، الأحد (17 أيار 2020) 144 إصابة بفيروس كورونا، بقفزة هائلة في الحصيلة اليومية لعدد المصابين بالفيروس، مقارنة بيوم أمس الذي سجلت فيه 67 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم فحص 3107 نموذج في المخت

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