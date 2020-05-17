بالفيديو.. عملية

2020/05/17 | 19:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق عمليات "أسود الجزيرة" لتطهير صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار، وجنوبي محافظة نينوى، وغربي محافظة صلاح ال...

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