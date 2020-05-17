144 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/05/17 | 19:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية ، الاحد، عن تسجيل 144 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى شفاء 92 حالة....

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