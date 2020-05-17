خبير قانوني: رفع علم المثليين من قبل البعثة الاوروبية

2020/05/17 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاحد، أن قيام البعثة الاوروبية في العراق برفع علم المثليين في مقرها "مخالف" لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، مبينا ان من حق العراق الاعتراض على هذا التصرف.وكتب التميمي على صفحته في موقع "فيسبوك"، وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "رفع اعلام المثليين فوق اعلام سفارات الدول في العراق، يخالف المواد 9 و10 و11 من اتفاقية فينا لسنة 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، ويحق للعراق الاعتراض عليه وطلب إزالته".وأشار إلى أن "عقوبة اللواطة في صدر الإسلام كانت أما الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس".وأضاف ان "في قانون العقوبات العراقي، عاقبت المادة 393 بالإعدام على هذه الجرائم، كذلك القانون 8 لسنة 1988 عاقب على جرائم الدعارة بالحبس، اما القانون 234 لسنة 2001 عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام، بالاضافة الى ان المواد 215 و220 عاقبت بالحبس والغرامة على الاساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم".

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