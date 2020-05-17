تجربة مثيرة.. استخدام كمامات بين فئران مصابة وسليمة تثبت فعالية على تقليل نسبة الإصابة بكورونا

2020/05/17 | 19:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت اختبارات أجريت على فئران هامستر أن استخدام الكمامات على نطاق واسع يقلص خطر انتقال فيروس كورونا المستجد، حسب ما خلص إليه خبراء في هونغ كونغ الأحد.هذا البحث الذي أجراه فريق من جامعة هونغ كونغ هو من أول البحوث التي تتعمق خصوصا في درس قدرة الكمامات على منع انتقال العدوى […]

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