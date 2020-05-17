علم المثليين يثير غضب العراقيين على البعثة الاوربية

2020/05/17 | 20:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أثار موضوع رفع علم المثليين من بعثة الاتحاد الأوربي في بغداد استياء سياسي، وإدانة بعض الكتل البرلمانية لهذا التصرف الي وصفته بأنه لا يتلاءم مع قيم ومبادئ المجتمع العراقي.ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما قامت به البعثة الاوربية بأنه جزر من ” تصدير المعصية والالحاد زالفاحشة والعادات السيئة من المجتمعات الغربية الماجنة الى […]

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