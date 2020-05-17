الرأي القانوني لخطوة البعثة الاوروبية ورفع علم “المثلية”.. وجعفر الصدر يعلق

2020/05/17 | 20:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تكشفت الاراء القانونية حول فعالية سفارة بعثة الاتحاد الاوروبي في بغداد برفع علم المثلية الجنسية الامر الذي اثار ردود فعل شعبية وسياسية واسعة.يقول سفير العراق في لندن، في تغريدة رصدتها “يس عراق”، ان “الاعراف الدبلوماسية تستوجب احترام البعثات الاجنبية لثقافة البلدان المضيفة ديناً واعرافاً وقيماً اخلاقية”.واستنكر الصدر بـ”شدة ما قامت […]

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