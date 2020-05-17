نائب : مؤامرة “كبيرة” تعرقل إكمال مصفى كربلاء

2020/05/17 | 20:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي ، هناك “مؤامرة كبيرة لعرقلة إكمال مصفى كربلاء النفطي “.وقال الموسوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، اليوم الاحد ، استنادا الى الصلاحيات المخولة الينا بموجب المادة 61- ثانيا وسابعاً / من الدستور […]

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