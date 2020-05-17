2020/05/17 | 20:04 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..
قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي ، هناك “مؤامرة كبيرة لعرقلة إكمال مصفى كربلاء النفطي “.
وقال الموسوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، اليوم الاحد ، استنادا الى الصلاحيات المخولة الينا بموجب المادة 61- ثانيا وسابعاً / من الدستور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : مؤامرة “كبيرة” تعرقل إكمال مصفى كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي ، هناك “مؤامرة كبيرة لعرقلة إكمال مصفى كربلاء النفطي “.
وقال الموسوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، اليوم الاحد ، استنادا الى الصلاحيات المخولة الينا بموجب المادة 61- ثانيا وسابعاً / من الدستور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : مؤامرة “كبيرة” تعرقل إكمال مصفى كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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