2020/05/17 | 20:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي ما قامت به بعثة الاتحاد الاوربي تعدي على المجتمع العراقي.وقال الشيخ النجفي في تغريدة له على منصة تويتر وأطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم الأحد، ما نصه “ما قامت به بعثة الاتحاد الاوربي والسفارة البريطانية والكندية في العراق تجاوز على المجتمع العراقي دينيا وأخلاقي.وادناه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ النجفي يعد ما قامت به بعثة الاتحاد الاوربي تعدي على المجتمع العراقي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ النجفي يعد ما قامت به بعثة الاتحاد الاوربي تعدي على المجتمع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).