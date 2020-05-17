مدافع اسود الرافدين يخضع لفحص كورونا

2020/05/17 | 20:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..خضع مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، علي فائز، فحوصات اختبار فيروس كورونا.وقال فائز لـ /المعلومة/ ان “اجريت خلال اليومين الماضيين، فحوصات طبية، للتأكد من إصابتي بفيروس كورونا”.وأوضح ان “نتائج الفحوصات كانت سلبية وبالتالي انتهت فترة الحجر في المنزل”.تجدر الإشارة إلى ان فائز، كان ملامسًا للحكم الدولي مهند قاسم خلال احد […]

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