الصين: لسنا أفضل حالا من الدول الأخرى

2020/05/17 | 20:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت أكبر هيئة لأمراض الجهاز التنفسي في الصين، من أن البلاد لا تزال تواجه “التحدي الكبير” المتمثل في موجة ثانية محتملة من عدوى “كوفيد 19″، في ظل القلق البالغ من غياب المناعة في المجتمع وعدم توافر اللقاح بعد.وأكد الدكتور تشونغ نانشان، كبير المستشارين الطبيين للحكومة الصينية والذي يقود جهود البلاد لمواجهة الوباء، […]

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