2020/05/17 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشرات من العمال في الشركة الصينية في منطقة الكحلاء بميسان يحتجون على تسريحهم من العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 20:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات من العمال في الشركة الصينية في منطقة الكحلاء بميسان يحتجون على تسريحهم من العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات من العمال في الشركة الصينية في منطقة الكحلاء بميسان يحتجون على تسريحهم من العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).