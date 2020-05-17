2020/05/17 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الاحد، عن نتائج العملية الامنية التي انطلقت بأشراف قيادة العمليات المشتركة ضد مسلحي داعش في عدد من مناطق المحافظة.وقال بيان رصدته “يس عراق”، ان “القطعات الامنية المشاركة في عمليات اسود الجزيرة ضمن محور قيادة عمليات صلاح الدين، تتمكن من تحقيق أهدافها المرسومة في هذه العملية”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على نتائج اليوم الأول من “أسود الجزيرة” في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على نتائج اليوم الأول من “أسود الجزيرة” في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).