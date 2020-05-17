إيران تهدد برد حاسم على أي استهداف لناقلات نفطها

2020/05/17 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن لجوء الولايات المتحدة إلى القوة يشكل تهديدا لحرية الملاحة والتجارة الدولية، مؤكدا أن إيران سترد على أي تهديد يستهدف ناقلات نفطها.كلام عراقجي جاء عقب استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، للسفير السويسري لدى طهران، راعي المصالح الأمريكية في البلاد، إذ حمله رسالة احتجاج ضد أي تهديد […]

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