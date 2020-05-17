2020/05/17 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن نجاح عملية اسود الجزيرة في محافظة صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تعلن نجاح عمليات اسود الجزيرة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تعلن نجاح عمليات اسود الجزيرة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).