 “تحشيد” يكشف عن مخطط إرهابي لتأجيج الفتنة في سامراء

2020/05/17 | 20:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف الحراك الشعبي الوطني الديمقراطي (تحشيد) عن وجود مخطط إرهابي يهدف الى زعزعة الاستقرار في مدينة سامراء وإعادة العراق الى الصراع الطائفي.وقال التجمع في بيان أصدره،اليوم الاحد، ان جهة في التجمع الوطني (تحشيد) “كشفت في ٢ آيار الجاري معلومات دقيقة، كانت قد وصلت من شخصية عراقية عسكرية رفيعة المستوى تركت الخدمة مؤخراً، حول […]

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