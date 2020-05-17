2020/05/17 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت الخارجية الإيرانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من تداعيات أي نوايا أمريكية للتحرك ضد ناقلات النفط الإيرانية في منطقة الكاريبي بعد إرسال واشنطن قوات بحرية إليها.وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن التهديدات الأمريكية ضد ناقلات النفط الإيرانية مستفزة وغير قانونية وقرصنة بحرية تشكل خطرا على الأمن والسلم العالمي.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحذر من تداعيات أي نوايا أمريكية للتحرك ضد ناقلات النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تحذر من تداعيات أي نوايا أمريكية للتحرك ضد ناقلات النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).