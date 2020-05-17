الريح في شَعْري للإيرانية معصومة مسيح علي نجاد

2020/05/17 | 20:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عثمان بوطسان كاتب وباحث مغربي معصومة مسيح علي نجاد، ليست مجرد كاتبة، بل صوتًا لملايين النساء الإيرانيات المضطهدات.شاركت في تأسيس حركات دولية مدافعة عن المرأة، بالإضافة الى نشاطها ككاتبة، لتصبح واحدة من أشد منتقدي الحكومة الإيرانية.نشأت الكاتبة في قرية جوميكولا الريفية في إيران.كفتاة صغيرة، لم تفهم لماذا لا تستطيع الركض […]

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