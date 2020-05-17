الزيادي يدين رفع علم “المثليين” في بغداد ويدعو الحكومة لاتخاذ موقف حازم

2020/05/17 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أدان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن تحالف سائرون النائب بدر الزيادي، الاحد، ما قامت به بعثة الاتحاد الأوربي في العراق وباشتراك بعض السفارات برفعها شعار او علم المثليين في بغداد، داعيا الحكومة الى اتخاذ موقف حازم ازاء التجاوز على المبادئ والقيم العراقية الاصيلة.وذكر الزيادي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “المجتمع العراقي […]

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