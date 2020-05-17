التربية توضح حقيقة صدور 5 قرارات بشأن الصفوف غير المنتهية

2020/05/17 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن القرارات المتداولة بشأن الصفوف غير المنتهية نوقشت بهيأة الرأي ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق قوله إن "القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام بشأن المراحل (غيـر المنتهية) نوقشت بهيأة الرأي ولا يوجد أي قرار رسمي بها لغاية الآن".

وكانت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خمس قرارات منها اعتماد درجات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للمراحل (غيـر المنتهية ) واعتبارها درجة نهائية، والامتحانات للراسبين والمكملين في نصف السنة ونهاية الكورس الاول للمراحل غير المنتهية تعاد في مواعيد تحدد لاحقاً، إضافة إلى قرار تخفيض أجور الدراسة في المدارس الأهلية بنسبة 10%".

وشملت القرارات التي لم يتخذ موقف رسمي بشأنها بعد إضافة إلى قرار تأجير الحوانيت لأصحابها الحاليين في العام الدراسي المقبل بشكل مجاني، فضلا عن مناقشة امتحان الطلبة الخارجيين في الاول من حزيران مقترن بموافقة خلية الأزمة.

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وذكرت الدائرة، في بيان، أن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ22 المسجلة في رقعتها، كالتالي: "ثلاث اصابات/أبو دشير/محلة 852، و850،

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وناقش الساعدي خلال الاج

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