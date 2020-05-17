خامنئي مغرداً: لا بقاء للاميركان في العراق.. سوف يتم طردهم

2020/05/17 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المرشد الايراني، علي خامنئي، اليوم الاحد، انه لا بقاء للامريكيين في العراق وسوريا، مشيرا الى انه سيتم طردهم.

وكتب خامنئي في تغريدة له ان "سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيّئة السّمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظّلم وهذا النوع من الممارسات أدّى إلى نبذها في قسم يُعتنى به من العالم.



طبعاً لا بقاء للأمريكيّين في العراق وسوريا وسوف يتمّ طردهم.

بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن القرارات المتداولة بشأن الصفوف غير المنتهية نوقشت بهيأة الرأي ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق قوله إن "القرارات ا

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة الكرخ، الأحد، تفاصيل 22 إصابة بفيروس كورونا، سجلتها اليوم في رقعتها الجغرافية.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ22 المسجلة في رقعتها، كالتالي: "ثلاث اصابات/أبو دشير/محلة 852، و850،

بغداد اليوم- بغداد

عقد مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، اجتماعا موسعا بمدراء القطاعات الصحية في جانب الرصافة وبحضور مدراء الاقسام في صحة الرصافة لمناقشة ازمة كورونا والموقف الوبائي في جانب الرصافة.

وناقش الساعدي خلال الاج

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