صحة الكرخ تكشف تفاصيل 22 اصابة بكورونا سجلت اليوم وتوزيعها الجغرافي

2020/05/17 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة الكرخ، الأحد، تفاصيل 22 إصابة بفيروس كورونا، سجلتها اليوم في رقعتها الجغرافية.

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