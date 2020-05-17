هل تعمد الاتحاد الأوروبي استفزاز العراقيين بعلم الشواذ؟

2020/05/17 | 20:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سابقة هي الأولى من نوعها، رفعت بعثة الاتحاد الأوربي بالعراق، الأحد، "علم المثليين" فوق مقرها وسط العاصمة بغداد، ما أثار غضبا وتنديدا واسعا بين الع...

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