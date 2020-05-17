ريلمي تطلق أحدث هواتفها الجديدة كليًا، ريلمي 6 برو وريلمي سي 3

2020/05/17 | 20:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت ريلمي أسرع العلامات التجارية نموًا في مجال الهواتف الذكية في العالم عن أحدث هواتفها في الإمارات العربية المتحدة، ريلمي 6 برو وريلمي سي 3، وتشتهر ريلمي بهواتفها الذكية النابضة بالحيوية والمسلية التي يتم تصميمها خصيصًا للشباب والفئات المستهدفة الأصغر سنًا بفضل ثلاث مميزات رئيسية تتمثل في الأداء القوي والتصميم العصري والأسعار المعقولة.وبعد […]

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