صحة ديالى: المحافظة خالية من اي اصابات بكورونا لليوم الرابع على التوالي

2020/05/17 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكدت دائرة صحة ديالى، الاحد، عدم تسجيل اي اصابات بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “صحة ديالى لم تسجل اي اصابات مؤكدة بفيروس كورونا لليوم الرابعة على التوالي مؤكدا بان كل العينات التي ارسلت الى بغداد خلال الايام الماضية كانت سلبية”.[…]

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