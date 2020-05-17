مصر تسجل 510 اصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/17 | 20:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الأحد، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية، بـ510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، لافتة إلى وفاة 18 حالة جديدة.وقالت الوزارة في بيان "تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة".وأضافت ان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الأحد، هو 12 ألفاً و229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة".وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق اليوم، غلق المولات والشواطئ والمتنزهات من أول أيام العيد حتى الجمعة 29 أيار.وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن "التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا"، مضيفا أنه "سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق أول أيام عيد الفطر وحتى الجمعة 29 ايار".وتابع "كما تقرر إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي في نفس الفترة".

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