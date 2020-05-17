سوريا – قوات سوريا الديمقراطية تستنفر بحثاً عن فارين من سجن بلدة الهول شرق الحسكة

2020/05/17 | 20:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هرب عددٌ من سجناء تنظيم “داعش”، اليوم الأحد، من سجن بلدة “الهول”، وتمكنت #قوات_سوريا_الديمقراطية من إلقاء القبض على عدد منهم، فيما لا تزال عمليات التمشيط جارية بحثاً عن الآخرين.وقال مصدر من مخيم الهول لموقع…

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