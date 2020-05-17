فنانة تكشف الأجر الذي تقاضته للظهور في برنامج رامز مجنون رسمي

2020/05/17 | 20:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن أجرها الذي تقاضته في الحلقة التي ظهرت فيها ببرنامج ”رامز مجنون رسمي“ الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.وقالت سوزان نجم الدين، في ظهور لها عبر ”البث المباشر“ على موقع ”إنستغرام“ برفقة الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، إنها تقاضت أكثر من 50 ألف دولار، باعتبار أنها […]

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