2020/05/17 | 20:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ سكاي برس

رفع حظر التجوال الكلي واستبداله بالحظر الجزئي ادى الى انتشار فيروس كورونا وازدياد عدد الاصابات.

جائحة كورونا اصبحت واقع حال يجب ان يتم التعامل معها عبر الالتزام بالوقاية لمنع الاصابة

سيتم اعتماد الحجر المناطقي للمناطق التي سجلت بها اكثر نسبة اصابات، وخاصة في جانب الرصافة من ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن التميمي..رفع حظر التجوال الكلي واستبداله بالحظر الجزئي ادى الى ازدياد عدد الاصابات بكورونا .) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن التميمي..رفع حظر التجوال الكلي واستبداله بالحظر الجزئي ادى الى ازدياد عدد الاصابات بكورونا .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).