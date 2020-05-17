وزارة الصحة والبيئة .. سجلت لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق

2020/05/17 | 20:52 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد _سكاي برس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة والبيئة .. سجلت لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
- تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٩٧٠١).
- سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٦٦بغداد/ الكرخ: ٢٢مدينة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة والبيئة .. سجلت لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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