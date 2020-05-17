وزارة الصحة والبيئة .. سجلت لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق

2020/05/17 | 20:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _سكاي برس

- تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٩٧٠١).

- سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٦٦بغداد/ الكرخ: ٢٢مدينة ...

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