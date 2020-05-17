وزارة الإتصالات السوريّة تهدد شركة «سيريتل» لعدم دفعها الضرائب

2020/05/17 | 20:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت «الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد» التابعة لوزارة الإتصالات السوريّة أنها ستقوم باتخاذ ما سمّتها «كافة التدابير القانونيّة» لاسترداد الأموال المستحقّة من شركة سيريتل للإتصالات، وذلك بعد الخلافات الحاصلة بين الحكومة السوريّة وشركة «سيريتل» برئاسة “رامي…

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