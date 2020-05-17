إيطاليا تعاود فتح المتاجر والمطاعم ضمن زيادة تخفيف قيود كورونا

2020/05/17 | 20:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تستعد محلات التجارة والمطاعم وصالونات التجميل في إيطاليا لفتح أبوابها يوم الاثنين، مع زيادة تخفيف الحكومة واحدا من أشد إجراءات العزل العام في العالم، في إطار مواجهة فيروس كورونا.وقالت الحكومة إنها تأخذ “مخاطرة محسوبة” كي تجعل البلاد تقف على قدميها مجددا.وفي أحد المتاجر الفاخرة للتجزئة في مدينة ميلانو، سيواصل الحراس عد […]

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