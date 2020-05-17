2020/05/17 | 20:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 1368 إصابة بفيروس كورونا مقابل 1610 في اليوم السابق، ما يعد انخفاضا ملحوظا بعدد الإصابات، فيما تم تسجيل 44 وفاة مقابل41 في اليوم السابق.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أنه تم تسجيل 1368 إصابة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 149 ألفا و435، كما تم تسجيل 44 وفاة بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4140.

ولفت قوجة إلى أنه تم تسجيل 1824 حالة شفاء من مرض "كوفيد-19"، ما يرفع الحصيلة إلى 109 آلاف و962.

وكان قوجة أكد استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة، داعيا إلى الالتزام بالبقاء في المنازل.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (41 وفاة و1368 إصابة بفيروس كورونا في تركيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (41 وفاة و1368 إصابة بفيروس كورونا في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).