الخارجية العراقية عن رفع علم المثليين: مساس بالمبادئ والقِيَم الاخلاقية

2020/05/17 | 20:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، موقفاً من رفع "علم المثليين" من قبل سفارة بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارتي بريطانيا وكندا ببغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تشجب قيام بعثة الاتحاد الأوروبيّ، وبعثات اجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثليّة في مقراتها لما يمثله من مساس بالمبادئ والقِيَم الاخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة فضلاً عن تنافيه مع القيم والاخلاق والأعراف الاجتماعيّة لبلدنا العزيز واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة"

واضافت "في هذه المناسبة نذكر كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقِيَم السائدة في المُجتمَع العراقيّ".

وكانت بعثة الاتحاد الاوربي نشرت في صفحتها على فيسبوك مانصه: بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم (الأحد) في بغداد مع بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للإحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس.

ولاقى ذلك رفضا سياسيا كبيرا حيث اصدرت الكتل والاحزاب بيانات ادانة وطالبت بتسليم مذكرة احتجاج لبعثة الاتحاد الاوربي وسفيري كندا وبريطانيا، كما طالب نواب بغلق مقر البعثة واستبدال رئيسها.

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