جهاز مكافحة الارهاب يوضح بشأن حسابات تحمل اسم الفريق عبد الوهاب الساعدي

2020/05/17 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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تنويه رسمي

تنويه نود ان نبين لكافة المواطنين الكرام انه لايوجد صفحة رسمية او شخصية او حساب شخصي في اي منصة على مواقع ...





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