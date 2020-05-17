دراسة تظهر فاعلية واسعة للكمامات في منع عدوى كورونا

2020/05/17 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت اختبارات أجريت على حيوان الهامستر أن استخدام الكمامات على نطاق واسع يقلص خطر انتقال فيروس كو...





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