الكاظمي يوجّه وزارة الكهرباء بوضع خطة لتوفير الطاقة ويحذر من إستغلال الوظيفة الحكومية

2020/05/17 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد (17 آيار 2020)، وزارة الكهرباء بوضع خطة لتوفير الطاقة وسياسة تصاعدية تتناسب مع إحتياجات الدولة والمجتمع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أكد أننا امام تحديات حقيقية يمرّ بها البلد، ومنها أزمة الكهرباء التي هي نتيجة لسوء الإدارة في العراق، ويجب أن تكون لوزارة الكهرباء خطة إستراتيجية لتوفير الطاقة وسياسة تصاعدية تتناسب مع إحتياجات الدولة والمجتمع".

وشدد الكاظمي خلال زيارته اليوم لوزارة الكهرباء وإجتماعه بوزير الكهرباء والمديرين العامين، بحسب البيان،على "أهمية العدالة في الجباية وأن لاتكون سببا في تذمّر المواطن وفقدان الثقة، مع ضرورة تقديم خدمة جيدة للمواطن في معادلة الحقوق والواجبات".

وحذر رئيس الوزراء من "التقصير في توفير خدمة الكهرباء وبمايحفظ كرامة المواطن"، مشيرا الى أن "كوادر هذه الوزارة مشهود لهابمواجهة التحديات وعبور الصعاب، لكن الوزارة أصابها خلل كبير في مراحل مختلفة وأن تطوير الأداء والنتائج بحاجة الى قرار شجاع ونزاهة وليس العمل بالفعل ورد الفعل ،كما أن الإستثمار يجب أن يأخذ دوره ولكن دون أن يستغل المستثمر الوزارة".

وشدد الكاظمي على "ضرورة محاربة الفساد، خصوصا في ما يتعلق بالعقود الإستثمارية ذات الربحية العالية ، وما شهدته المرحلة السابقة من ظاهرة اثراء المسؤولين نتيجة إستغلال وظيفتهم الحكومية، وهو أمر مرفوض ولا بد أن ينتهي" .

ودعا رئيس مجلس الوزراء "وزارة الكهرباء الى وضع خطة عمل جديدة في مجالات التخطيط والانتاج والتوزيع والنقل والوصول الى حلول تليق بالعراق وشعبه".

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب اسعد المرشدي، الاحد 17-5-2020، عن وجود ثلاثة أسباب تمنع تولي فؤاد حسين، حقيبة وزارة الخارجية.

وقال المرشدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك اتفاقا بين الكتل السياسية، يقضي بعدم عودة الوزراء السابقين الى الكاب

بغداد اليوم - متابعة

في أول تعليق له ، اعقب اعلان الوزارة تسجيل 144 إصابة بكورونا اليوم ، أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، الأحد 17-5-2020، ان رفع حظر التجوال الكلي واستبداله بالحظر الجزئي ادى الى انتشار فيروس كورونا وازد

بغداد اليوم- بغداد

طالب سفير العراق في المملكة المتحدة، محمد جعفر الصدر، اليوم الاحد، السفارة البريطانية في ببغداد وبعثة الاتحاد الاوروبي بتصحيح خطأ رفع علم المثليين.

وكتب الصدر في تغريدة له قائلاً: "ان الاعراف الدبلوماسية تستوجب احترام ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يوجّه وزارة الكهرباء بوضع خطة لتوفير الطاقة ويحذر من إستغلال الوظيفة الحكومية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يوجّه وزارة الكهرباء بوضع خطة لتوفير الطاقة ويحذر من إستغلال الوظيفة الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).